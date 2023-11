Decreto Energia: Nm, positivo accoglimento odg per valutare proroga mercato protetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo l'impegno che si è assunto il governo a seguito degli ordini del giorno presentati sulla proroga del mercato tutelato. Se pur con una riformulazione, che abbiamo accettato, il governo si è impegnato su nostra istanza a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Pnrr, ogni opportuna iniziativa consistente anche nel differimento dei termini attualmente previsti affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali". Lo affermano Ilaria Cavo e Pino Bicchielli, che hanno presentato due ordini del giorno, per Noi Moderati, per una possibile proroga del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas. (Rin)