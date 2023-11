© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Piero della Francesca. Un capolavoro riunito".Palazzo marino, sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 12)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Paolo Franco (Casa e housing sociale) effettuano un sopralluogo sul Lago d'Endine per incontrare gli amministratori della zona, presentare gli interventi effettuati e da realizzare in futuro, in relazione alla problematica delle macrofite.Municipio Endine Gaiano, via Francesco Nullo, 2 - Endine Gaiano/BG (ore 10:45)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita lo stabilimento Ase Aerospace SpAVia Verdi 33/35 San Giorgio Sul Legnano/Mi (ore 11)Conferenza stampa del gruppo del Partito Democratico in merito alla campagna di raccolta segnalazioni “Con la salute non si scherza” e per presentare nuove iniziative in tema di sanità .Sono presenti il capogruppo Pierfrancesco Majorino e Carlo Borghetti e Davide Casati, capidelegazione Pd in commissione sanità e sostenibilità sociale.Palazzo Pirelli, sala riunioni quattordicesimo piano, via Filzi 22, (ore 12)L'assessore alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, è in visita al quartiere Zama Salomone per un sopralluogo agli spazi che ospiteranno un presidio territoriale e ambulatori sociosanitari.via Salomone, 23 (ore 12:30)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, inaugura le nuove unità abitative che potranno ospitare fino a 12 cittadini disabili coinvolti in un progetto di vita autonoma e di supporto per inserimento lavorativo.Comune di Montichiari, piazza Senatore Mario Pedini, 1 Montichiari/Bs (ore 15)L'assessore alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, interviene alla proiezione del documentario “Identico a me”, storie di tossicodipendenza e rinascita all'interno della comunità Agà in programma a Terno d'Isola. L'iniziativa è promossa dall'associazione “Genitori Antidroga”.Servizio multidisciplinare integrato via 25 Aprile, 1 Terno d'Isola/Bg (ore 17:30)L'assessore al Turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali e il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipano all'incontro pubblico “Turismo, i numeri della stagione 2023 e strategie future”.Utr, corso Promessi Sposi, 132 Lecco (ore 17:30)L'assessore all'Ambiente e clima Giorgio Maione, in occasione della 16ª Festa del Ringraziamento, interviene al convegno dal titolo “Non piove sul bagnato”.Teatro parrocchiale, via Solferino, Borgo San Giacomo/Bs (ore 20.30)VARIEMatera-MIND: il filo rosso dell'innovazione. Competenze e contaminazioni per le città del futuro.diretta streaming (ore 9:30)Anteprima stampa della mostra “Fantasmagoria Callas”Museo Teatrale alla Scala, Largo Ghiringhelli, 1 (ore 11)Presentazione di “Darsena Living” il nuovo progetto del Gruppo Kervis dedicato al residenziale in affitto. Presenta il progetto Giancarlo Patri, Head of Fund and Asset Management di Kervis Sgr.Via Trincea delle Frasche, 2 (ore 11)Digital Health Literacy, orizzonti e sfide per lo sviluppo dei servizi sanitari. In cui viene fatto il punto sull'utilizzo dei servizi digitali legati alla salute. Dopo i saluti di Andrea Canova, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, e di Mariagrazia Fanchi, direttrice dell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (Almed), seguono, tra gli altri, gli interventi di Giovanni Pavesi, direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, e Jacopo Murzi, componente di Giunta Farmindustria.Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli 1 (ore 14)Siderweb presenta l'analisi dei risultati di bilancio del comparto della trafilatura nazionale “Trafilerie: tutti i numeri di bilancio e mercato”.Casa dell'Economia Camera di Commercio di Como-Lecco, via Tonale 28/30, Lecco (ore 15)Evento di Presentazione dello studio sulla Digital Transformation per le PMI italiane “PMI italiane al bivio dell'innovazione: il futuro è sempre più digitale e sostenibile” organizzato da RsmVia San Prospero, 1 (ore 15:30)Confcommercio Milano partecipa a BookCity Milano 2023: Bosnia '96: i soldati italiani in missione di pace. Verità dimenticate. Intervengono: Luigi Giovanni Navicello, Letizia Moratti, Vittorio Feltri, Melania Rizzoli.Veranda di Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47 (ore 18)Evento “Essenziale, Cosa ci rende intelligenti?” in cui si parla delle cinque tipologie di intelligenza che caratterizzano l’uomo: strategica, comportamentale, ambientale, linguistica ed emotiva. Dialogo tra Andrea Gibelli, presidente di Fnm e Paolo Borzacchiello, direttore di Hce University ed esperto italiano di intelligenza linguistica applicata al business.Hard Rock Cafe Milano, via dante, 5 (ore18)Incontro "Artigiani di sogni", dialogo tra l'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, e Mario Calabresi, giornalista e scrittore che si inserisce nell'edizione 2023 di BookCity MilanoCuria arcivescovile, Piazza Fontana, 2 (ore 18:30)(Rem)