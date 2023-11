© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Il testo, da inviare in Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 novembre. (Rin)