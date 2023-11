Salario minimo: Nisini (Lega), al lavoro su emendamento con nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime ore presenteremo un emendamento della maggioranza alla pdl delle opposizioni sul salario minimo fissato per legge con la nostra proposta. E' concreto l'impegno della Lega a contrastare precarietà e lavoro povero. Ma siamo convinti che non sia questo lo strumento giusto per risolvere un problema che si trascina da anni e ignorato dalle stesse opposizioni quando erano al governo". Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, Tiziana Nisini. (Rin)