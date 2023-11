Imprese: Mazzocco (Generali RE), ci sarà ancora qualche anno difficile, ma Milano è vivace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attuale contesto economico “ci sarà ancora qualche anno difficile, comunque Citylife ha la struttura di finanziaria per affrontarli, abbiamo approfittato degli anni buoni per ridurre di molto il profilo di rischio”. Gli anni difficili per Milano “non credo ci saranno, perché è una città molto vivace”. Lo ha detto Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato di Generali Real Estate e Presidente di CityLife, a margine della conferenza sulle certificazioni internazionali ottenute da Citylife, rispondendo circa le difficoltà e l’importanza degli investimenti oggi per Milano. Per gli investimenti “ci vuole una logica di medio lungo termine, non speculativa in senso negativo”. Le difficoltà nel campo degli investimenti, ha evidenziato, “sono dovute al rialzo del costo del denaro, che però è anche figlio di un’esuberanza economica che c'era”. “È diverso da una crisi economica, questa è una crisi finanziaria indotta per rallentare l'economia” ha spiegatoMazzocco, osservando che “di solito questi sono i cicli naturali per l'immobiliare”. L’Ad di Generali Real Estate, inoltre, ha messo in evidenza che quando occorre essere prudenti quando le cose vanno bene, così “quando le cose sono più difficili si passa attraverso il temporale per poi tornare al bel tempo”. L’Ad ha concluso, infine, ricordando che la Società investe in 15 città europee, e Milano in questo momento “è quella più vivace. Milano gode anche del fatto che è piccolina, quindi gode di tante attività e non c'è il problema dell'oversupply”. Milano “è in piena salute”. (Rem)