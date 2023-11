Decreto Energia: Peluffo (Pd), su proroga maggior tutela governo diviso si nasconde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno ritirato tutti gli emendamenti in commissione, si sono nascosti dietro il voto di fiducia per non spaccarsi in aula, si sono accontentati di un ordine del giorno riformulato dal governo che è solo acqua fresca. L'intervento in aula dell'onorevole Rampelli ha reso chiare a tutti le divisioni che ci sono nella maggioranza e nel Governo sulla proroga del mercato a maggior tutela. Ma soprattutto ha confermato che non c'è nessuna risposta a 10 milioni di famiglie che dal 10 gennaio rischiano di trovarsi aumentate alle stelle le bollette di luce e gas". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo.(Rin)