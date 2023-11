Giordania: esercito, feriti sette membri del nostro ospedale da campo a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ufficiale del ministero ha dichiarato che "il fatto che Israele abbia messo in pericolo l'ospedale e il suo personale durante i bombardamenti sui palestinesi è un crimine inaccettabile e riprovevole e rappresenta una flagrante violazione del diritto internazionale". Il governo giordano ritiene le forze di occupazione israeliane "pienamente responsabili di aver messo in pericolo la vita delle équipe mediche giordane", ha proseguito il portavoce, aggiungendo che il governo di Amman "sta aspettando i risultati dell'indagine aperta dalle forze armate arabe per adottare le necessarie misure legali e politiche contro questo crimine atroce". Il portavoce ha ribadito che i crimini di guerra commessi da Israele a Gaza e contro tutti gli ospedali palestinesi avvengono "in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949", e ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale "adotti una posizione chiara e franca che condanni e metta fine ai crimini di guerra israeliani". Al Oudah ha ribadito la necessità che Israele, potenza occupante, rispetti i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario, che si astenga dall'attaccare gli ospedali in quanto luoghi protetti e di non adottare alcuna misura che impedisca o interferisca con personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni”. (Res)