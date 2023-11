Decreto Energia: Cappelletti (M5s), governo ostacola proroga mercato tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesimo rinvio del governo sulla proroga del mercato tutelato è una foglia di fico che non copre la volontà del centrodestra di ostacolare la convergenza di maggioranza e opposizione sulla necessità di prorogare i meccanismi di tutela per milioni di consumatori che pagano la bolletta. Il governo esautora la decisione del Parlamento con la banale scusa di doversi confrontare in Europa sul Pnrr. Un dialogo che ormai va avanti da molto tempo, a nostro parere anche superfluo, considerato che la proroga fino al 2025 non si pone contro la direttiva del mercato elettrico. Inoltre, constatiamo che sul tema dei balneari, in cui rischiamo anche la procedura di infrazione europea mettendo a rischio i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non viene attuata la stessa premura. Il governo lasci libero il Parlamento di poter intervenire subito con una proroga in tutela dei consumatori. Quanto sta accadendo è assurdo e dannoso". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Industria, Enrico Cappelletti. (Com)