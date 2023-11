Imprese: Citylife ottiene tre certificazioni internazionali livello “Platinum”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citylife l’iconico quartiere di Milano che ha trasformato l’area dell’ex quartiere fieristico in uno dei progetti di rigenerazione urbana di maggiore successo in Europa, è la prima area urbana al mondo ad ottenere il livello “Platinum” in tre certificazioni di sostenibilità internazionali attribuite da prestigiosi enti certificatori indipendenti, punto di riferimento per l’urbanistica sostenibile. È quanto emerso durante un evento in corso a Milano, Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate e presidente di CityLife, e l'amministratore delegato di CityLife, Paolo Micucci. CityLife, uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana di Milano, è sviluppato da Citylife Spa, società controllata dal Gruppo Generali. In particolare, il quartiere ha ottenuto la certificazione Leed for Cities and Communities, assegnato da U.S. Green Building Council (Usgbc) e la Well for Community, assegnato da International Well Building Institute (Iwbi). È anche il primo sito in Europa a conseguire la certificazione Sites, assegnata da Green Business Certification (Gbci), e il primo al mondo a ottenere il livello ‘Platinum’ nel pilot Sites for Existing Landscapes. Queste tre certificazioni “sono una bella gioia. Siamo abituati alla certificazione dei singoli edifici, ma queste riguardano l'intero quartiere di citylife di 36 ettari, di cui 18 sono un parco pubblico, il resto ha un mix di funzioni e popolazioni diverse. È la prova che quello che stiamo facendo nel quartiere è sostenibile, cosa significa? È dove la gente vive bene, la ora bene, si gode il tempo libero. È un posto sicuro e dove il verde è una parte sostanziale ben tenuta. Queste certificazioni riguardano molto la S di Esg, che spesso viene trascurata. A noi sembra che la gente che la visita vada sempre via contenta. Questo per noi è sostenibile” sottolinea Mazzocco. (segue) (Rem)