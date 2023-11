Imprese: Citylife ottiene tre certificazioni internazionali livello “Platinum” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione Leed for Cities and Communities valuta la progettazione, lo sviluppo e la gestione di comunità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, premiando il minore impatto possibile sull’ambiente. La certificazione Well for Community, attribuita da International Wellites Building Institute (Iwbi), valuta lo sviluppo di una comunità resiliente, inclusiva ed integrata, basata su una forte identità in grado di impattare positivamente sul benessere psico-fisico delle persone. La certificazione Sites, attribuita da Green Business Certification Inc. (GBCI), contribuisce specificamente alla creazione, allo sviluppo ed alla gestione di spazi esterni e paesaggi resilienti e sostenibili, nel totale rispetto della natura. A metà del 2022, Gbci ha lanciato il progetto pilota “Sites for Existing Landscapes” (un adattamento del sistema di classificazione SITES v2) per focalizzarsi sui paesaggi costruiti rispetto alle nuove costruzioni e valutare la progettazione, le pratiche e le politiche di gestione, e il monitoraggio continuo dei siti. Sites promuove soluzioni basate sulla natura per favorire la resilienza, ridurre l'inquinamento, preservare le risorse, creare habitat e migliorare la salute ed il benessere in una comunità. (segue) (Rem)