Imprese: Citylife ottiene tre certificazioni internazionali livello “Platinum” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Micucci, Amministratore Delegato di CityLife, commenta: “Il team di CityLife ha sostenuto fin dagli albori la realizzazione di un masterplan centrato sulla qualità di vita delle persone. Grazie all’idea innovativa di interrare tutte le infrastrutture, si è riusciti ad immergere gli edifici in un parco di circa 17 ettari, libero da traffico, rumore e smog. Oggi grazie a questo investimento, ai servizi offerti ed una gestione attenta degli spazi pubblici è nata una vasta community di visitatori, con molte persone che hanno individuato CityLife come loro punto di ritrovo. Tutto ciò manifesta il piacere di vivere il nostro quartiere, ed ha rappresentato il metro di giudizio con cui queste tre certificazioni internazionali hanno valutato CityLife a livello Platinum”. Kay Killmann, Managing Director of Green Business Certification Inc. (Gbci) Europe, ha dichiarato: “L'eccellenza di CityLife si manifesta nella sua scorecard Leed for Communities. Ha ottenuto ad esempio il massimo dei punti in diverse categorie relative a mobilità, energia, gestione dei rifiuti e innovazione, evidenziando non solo come la community si distingua dalle altre, ma anche l’attenzione del team di sviluppo ad una visione olistica e di impatto. CityLife è destinata a essere un fulgido esempio in Europa per i decenni a venire. Mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito alla sua creazione e invidio tutti coloro che vivono, lavorano e giocano in questo ambiente”. Danielle Pieranunzi, Sites Director di Green Business Certification Inc., ha aggiunto: “Per creare una società veramente sostenibile e resiliente, dobbiamo integrare la natura nelle nostre comunità in modo significativo, come ha fatto il parco di CityLife. A differenza degli edifici, i paesaggi costruiti in modo sano aumentano di valore nel tempo dando benefici su più fronti, dalla riduzione degli effetti delle isole di calore urbane al facilitare il deflusso delle acque piovane nelle città, al miglioramento della salute mentale e fisica di coloro che interagiscono con questi spazi". (Rem)