Medio Oriente: Barelli (FI), Conte pericoloso delirante

- "Nemmeno uno spietato brigante sarebbe riuscito, con le sue dichiarazioni, a mettere a rischio il Paese e in particolare Antonio Tajani, il ministro più esposto nella gestione delle gravi crisi internazionali. La volontà di promuovere la pace, la cristiana e civile convivenza sono nel Dna di Tajani e di tutto il governo italiano. Conte si vergogni e chieda scusa a Tajani e al Paese prendendosi la responsabilità di quello che ha detto e delle sue conseguenze". Lo dichiara, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Com)