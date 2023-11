Medio Oriente: D'Attis (FI), Conte chieda scusa a Tajani e agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peccato che un ex presidente del Consiglio dei ministri scenda a un livello così basso attaccando uno dei leader più apprezzati come il vicepresidente Antonio Tajani su scelte che invece proprio lui ha compiuto. I dati sulla fornitura di armi a Israele nel periodo del governo Conte sono imbarazzanti per Conte. I numeri degli aiuti umanitari inviati subito dal governo Meloni, e l'impegno del ministro Tajani per trovare una soluzione al conflitto a Gaza, sono la dimostrazione della valanga di bugie e offese gratuite proferite dall'esponente grillino. Alla luce di quanto accaduto credo che un ex presidente del Consiglio dovrebbe avere il pudore di chiedere scusa non solo al ministro Tajani e al Parlamento, ma agli italiani per non aver raccontato la verità con le sue offese". E' quanto dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis. (Com)