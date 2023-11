Rai: Pionati, convocata Chirico per chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impegnato nell'audizione in commissione di vigilanza ho potuto ascoltare solo successivamente la registrazione della odierna puntata di 'Ping pong'. Rilevo un intervento improprio della conduttrice che in alcun modo, comunque, può rappresentare la linea editoriale del Gr1 e di Radio 1, improntata a garantire - come sempre - il confronto delle posizioni in campo, ed affidata esclusivamente alle competenze del Direttore. Ho pertanto convocato la Chirico per chiarire tutti gli aspetti della vicenda". Lo dichiara Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1. (Rin)