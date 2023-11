© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte "dovrebbe imparare ad usare un linguaggio più consono, soprattutto per il ruolo che ha rivestito al Governo del Paese". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicando il video del suo intervento in Aula in risposta alle accuse formulate da Conte. "Sarò sempre dalla parte della pace", ha aggiunto Tajani. (Res)