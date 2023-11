Usa-Cina: iniziato il bilaterale tra Biden e Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via il vertice in California tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo cinese, Xi Jinping, a margine del summit annuale della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (Apec). Prima di entrare nella tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco, i due leader si sono stretti la mano, rimanendo fermi di fronte all’ingresso per una foto. Il colloquio è iniziato con più di mezz’ora di ritardo. (Was)