Governo: Salvini, ha record storico della Repubblica per investimento in sanità

23 luglio 2021

- "Questo governo, e vorrei avere un confronto qui con Landini, ha il record storico della Repubblica italiana di investimento in sanità: tre miliardi di euro in più destinati al taglio delle liste d’attesa. La Cgil, per motivi politici, perché si chiamano Schlein e Landini la sera al telefono dicendo cosa fare, decide di combattere contro l'aumento degli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a "Cinque minuti", su Rai1. (Rin)