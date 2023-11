Germania: indagini su un arsenale segreto nella caserma delle forze speciali dell'esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore bacino di reclutamento erano i veterani dell’Armata popolare nazionale (Nva), le Forze armate ella Repubblica democratica tedesca. Nel dicembre del 2022, “un militare” della Bundeswehr ha denunciato alla polizia che von Pescatore avrebbe sepolto anni fa armi e munizioni presso la caserma del Ksk a Calw. In particolare, mentre era in servizio, l'allora comandante del 251mo battaglione paracadutisti si sarebbe appropriato in maniera illecita di centinaia di fucili d'assalto Kalashnikov e decine di pistole semiautomatiche Makarov, già in dotazione alla Nva e alle forze di polizia della Repubblica democratica tedesca. “Poco prima di Natale”, il Gba ha avviato le ricerche dell'arsenale nascosto nel campo di addestramento all'esterno della caserma del Ksk a Calw, senza trovare nulla. Le indagini sono riprese nella scorsa estate, ma non hanno portato ancora ad alcun ritrovamento. (Geb)