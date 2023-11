Concorrenza: De Priamo (Fd’I), proroga dehors importante per ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con l'approvazione in Senato del ddl Concorrenza, che dovrà passare ora al vaglio finale della Camera, “si conferma la norma, inserita con un nostro emendamento, per la proroga della normativa sui dehors introdotta nel periodo Covid”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, sottolineando che “si tratta di un provvedimento importante senza il quale il mondo della ristorazione avrebbe avuto un duro colpo”. “Dobbiamo ricordare infatti – ha aggiunto – che le restrizioni del Covid portarono allo stremo il settore, con migliaia di chiusure, e successivamente questo modello si è affermato anche in relazione alle favorevoli condizioni climatiche. Ricordiamo che l'occupazione emergenziale non deroga ovviamente alle norme del codice della strada e a quelle di sicurezza e che è compito delle amministrazioni locali sanzionare eventuali abusi che nulla hanno a che vedere con l'utilizzo regolare dei dehors, così come è facoltà dei comuni prevedere che le osp siano comunque a pagamento e non gratuite”. “Dunque esprimiamo grande soddisfazione per questo provvedimento auspicando che la proroga consenta anche di lavorare a nuovi strumenti legislativi ed amministrativi per mettere a sistema un modello ormai affermato ed apprezzato dagli utenti come quello dei dehors", ha concluso De Priamo. (Rin)