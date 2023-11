Lavoro: Lega, Soumahoro paladino contro sfruttamento lavoro. Barzelletta?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soumahoro che si erige a paladino della giustizia contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e il caporalato, arrivando perfino a interrogare il ministro in commissione sui ritardi del Tavolo? È una barzelletta? Non accettiamo lezioni da lui. Pensasse alle indagini in corso sulle cooperative di famiglia". Lo affermano i deputati della Lega in commissione Lavoro alla Camera Tiziana Nisini (vicepresidente), Andrea Giaccone (capogruppo), Virginio Caparvi e Dario Giagoni. (Rin)