Medio Oriente: fonti "Nova", Egitto non sostiene presenza forze straniere a Gaza

- L'Egitto non accoglie con favore la presenza di forze straniere nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito alcune fonti ad “Agenzia Nova”, secondo le quali Il Cairo “rifiuta l’invio di forze della Nato o delle Nazioni Unite a Gaza”, sostenendo il ritorno dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) nell’exclave palestinese. “È nell'interesse dell'Egitto non avere Hamas nella Striscia di Gaza a causa del suo precedente ruolo nel sostenere i militanti nel Sinai, ma il Cairo non partecipa allasua eliminazione”, hanno concluso le fonti.(Cae)