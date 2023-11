Milano: Carabinieri arrestano una coppia per estorsione e atti persecutori a Vimodrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Vimodrone, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 26 enne italiano e una donna tra loro conviventi. Il primo è stato portato in carcere con l'accusa di estorsione, mentre la seconda una 21 enne italiana è stata sottoposta agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per atti persecutori e lesioni aggravate. L'uomo, nello scorso mese di ottobre, si era presentato presso l’abitazione di un 52 enne del posto il quale si era poco prima rifiutato di assumere la compagna quale collaboratrice domestica e lo avrebbe costretto a consegnargli, attraverso minacce, dapprima la somma di seimila euro e in seguito a cedergli la sua autovettura obbligandolo a versare l’importo di 590 euro per il passaggio di proprietà. (segue) (Com)