Milano: Carabinieri arrestano una coppia per estorsione e atti persecutori a Vimodrone (2)

- La ragazza è, invece, ritenuta responsabile di aver reiteratamente molestato, nella scorsa estate, una 30 enne che, nel frattempo, aveva intrapreso una relazione sentimentale con il suo ex compagno, colpendola, in una circostanza, dapprima con una bottiglia di vetro sulla testa e poi con diversi fendenti inferti con un taglierino sul corpo e sul viso. In un’altra circostanza, notandola a bordo di una biciletta, l'aveva spinta violentemente facendola cadere. La donna, che già si trovava agli arresti domiciliari, era stata nei giorni scorsi arrestata per evasione, essendo stata trovata, durante la notte, a bordo di un furgone, nascosta nel vano posteriore, in violazione alle prescrizioni imposte. (Com)