Sanità: Semenzato (Nm), rompere silenzio e accendere riflettori su menopausa

- “Rompere il silenzio e accendere i riflettori su un argomento molto importante per la salute femminile come quello della menopausa. Le istituzioni devono essere sensibili e attive”. Lo ha detto la presidente della commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, onorevole Martina Semenzato, di Noi moderati, che ha promosso la presentazione del libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità” di Paola Barale, presso la sala stampa della Camera dei deputati. “Il libro - ha ricordato la presidente Semenzato - fa guardare alla menopausa in una prospettiva diversa. Come tutte le questioni che riguardano le donne, dovremmo parlarne e smettere di guardare alla menopausa con stereotipi di genere”. Sette i punti focus della mozione di legge sulla menopausa depositata lo scorso 13 ottobre alla Camera dei deputati da Semenzato: a identificare ed eventualmente creare, nell’ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, sul territorio nazionale dei centri di riferimento per la prevenzione e la personalizzazione delle cure necessarie alle donne in età per e post menopausale; a promuovere, nell'ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, percorsi salute in peri e postmenopausa che abbiano come target le donne alla fine dell'età riproduttiva e abbiano, come obiettivo generale, il miglioramento della qualità di vita, la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei tumori e della patologia cardiovascolare e osteoarticolare; a promuovere, nell'ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, programmi di screening finalizzati alla prevenzione primaria dell'osteoporosi per le donne a partire dai 40 anni di età; a mettere in campo ogni iniziativa volta ad assicurare le risorse finanziarie necessarie a potenziare l'attività di diagnostica per immagini al fine di ridurre i tempi di attesa e di rendere più accessibili le prestazioni diagnostiche utili a prevenire l'osteoporosi e le fratture osteoporotiche da fragilità nonchéla patologia tumorale alla mammella e agli organi riproduttivi e genitali femminili; a promuovere, nell'ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, incontri di "accompagnamento alla menopausa" affinché un maggior numero di donne possa accedere a un counselling specifico in questa fase della loro vita; ad adottare iniziative volte a introdurre nell'elenco delle spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19 per cento) quelle relative all'acquisto di integratori alimentari utili alle donne in menopausa; ad avviare campagne di sensibilizzazione e di comunicazione istituzionale volte alla promozione di stili di vita salutari e focalizzate su una sana e corretta alimentazione da seguire in peri e postmenopausa, attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i canali web e social istituzionali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del taccuino degli appuntamenti “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere” programmati tra novembre e dicembre, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. (Rin)