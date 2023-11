FI: Savino (Mef), solidarietà a Ronzulli per minacce, questi gesti non hanno posto nella nostra società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze Sandra Savino esprime “piena solidarietà e vicinanza all'amica senatrice Licia Ronzulli” per le minacce ricevute. "La sua determinazione e impegno politico – ha proseguito – sono esempi di dedizione al servizio pubblico. Sono convinta che atti così vili e inqualificabili non scoraggeranno la presidente Ronzulli dal proseguire nel suo importante lavoro”. “Minacce e intimidazioni – ha concluso – non hanno posto nella nostra società civile e democratica". (Rin)