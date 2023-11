Messico: Starlink si aggiudica contratto per fornitura di servizi internet fino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costellazione di satelliti Starlink, di proprietà del miliardario statunitense Elon Musk, ha chiuso un accordo da 89,8 milioni di dollari per la fornitura di connessione internet in Messico fino alla fine del 2026. Lo ha annunciato il coordinatore per la strategia digitale del Paese, Carlos Emiliano Calderon, durante una conferenza stampa. La società di Musk si è aggiudicata il contratto dopo avere offerto i prezzi più convenienti durante la gara. (Mec)