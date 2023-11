Turismo: Benzoni (Azione), da Santanchè in audizione risposte surreali su flop "Open to meraviglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto in audizione alla ministra Santanchè le motivazioni dei deludenti risultati della campagna 'Open to meraviglia', soprattutto per la parte social. Chiedevamo spiegazioni circa la mancata presenza di pubblicazioni nel periodo che va dal 27 giugno al 29 agosto, vale a dire quello principale del turismo stagionale nel nostro Paese: ci siamo sentiti dare una risposta surreale, e cioè che la Venere non si è mai fermata ed era in tour in Italia a documentare le suggestioni del Paese. Una risposta che ha prodotto l’ironia della sala ma che restituisce bene l’immagine della gestione della ministra Santanché: approssimazione, sprezzo del confronto con le opposizioni ed incapacità di fornire giustificazioni a risultati ampiamente insufficienti”. Lo afferma, in una nota, Fabrizio Benzoni, deputato di Azione. (Com)