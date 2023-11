© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La manovra sostiene i lavoratori, lasciando più soldi in busta paga ai redditi più bassi, e le mamme lavoratrici. Bankitalia non a caso la promuove; la Cgil al contrario no. Allora vuol dire siamo sulla strada giusta”. Lo afferma, in merito alla legge di Bilancio, il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.(Rin)