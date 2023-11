Milano: assessore Caruso, all'Arco della pace in scena la cultura dell'idiozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "e più in generale nel nostro Paese si sta affermando una nuova cultura, la cultura dell'idiozia. L'imbrattamento e il danneggiamento di monumenti e opere d'arte possono essere solo il frutto dell'azione di idioti. Tutti, nessuno escluso, dovrebbero unirsi nel coro di condanna verso chi agisce in questo modo stupido e scriteriato". Lo afferma in una nota l'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, commentando il blitz di Ultima generazione all’Arco della Pace. (Com)