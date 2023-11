Decreto Energia: Noi moderati, due odg per prorogare termine mercato protetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Noi moderati, Pino Bicchielli e Ilaria Cavo, hanno presentato due ordini del giorno al decreto Energia per prorogare il regime tutelato dell'energia, ormai prossimo alla scadenza per gli obblighi europei. I testi impegnano il governo "a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione Europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa, consistente anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture, senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali". Oltre alla proroga dei termini ci dovrà anche essere "una specifica campagna informativa finalizzata a rendere i consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero". Dovranno anche essere monitorate "le modalità del passaggio al mercato libero per evitare criticità o distorsioni di mercato, eccessive concentrazioni, politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive". (Rin)