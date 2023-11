Usa: intelligenza artificiale, Microsoft presenta due chip per competere con Nvidia e Intel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Microsoft ha presentato oggi Maia 100, il suo primo chip per l’intelligenza artificiale che andrà a competere con quelli prodotti da Nvidia. Durante una conferenza a Seattle, l’azienda fondata da Bill Gates ha anche presentato il chip Cobalt 100, da utilizzare invece per normali attività di computing dove Intel ha attualmente una posizione di leadership all’interno del mercato. I modelli basati sul chip Cobalt 100 saranno disponibili a partire dal prossimo anno. (Was)