Decreto Campi Flegrei: Pd, per governo non c'è emergenza, invece servono tempi certi

19 luglio 2021

- "È davvero incredibile che non si conoscano ancora i tempi della discussione e della votazione degli emendamenti al decreto legge Campi Flegrei. Evidentemente per la maggioranza affrontare tale vicenda non rappresenta più un'urgenza. Gli amministratori locali di quel territorio continuano a gestire una situazione estremamente complessa e meriterebbero dunque attenzione e tempi certi. Il Partito Democratico, con i propri emendamenti, proverà a migliorare questo decreto, ma al tempo stesso ritiene che il provvedimento debba essere discusso quanto prima". Lo affermano, in una nota, i parlamentari democratici Marco Simiani, Enzo Amendola, Piero De Luca, Stefano Graziano, Antonio Misiani, Marco Sarracino, Arturo Scotto e Valeria Valente. (Com)