Usa: elezioni 2024, il democratico Joe Manchin valuta la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin, che ha recentemente annunciato di non correre per la rielezione al suo seggio alla camera alta del Congresso, sta valutando la possibilità di candidarsi alla Casa Bianca nel 2024. In una intervista con l’emittente “Nbc News”, il senatore della Virginia occidentale ha detto di essere pronto a “fare di tutto per aiutare il mio Paese: quindi assolutamente, chiunque dovrebbe pensare” di correre per la presidenza, se “si trova in una posizione dalla quale può aiutare a salvare il Paese”. Manchin ha precisato di voler prima capire se gli elettori statunitensi siano disposti a sostenere un candidato moderato come lui. (Was)