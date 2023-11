Medio Oriente: portavoce militare Israele, esercito ancora presente in ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano è ancora presente all’interno dell’ospedale Al Shifa, di Gaza City, dove sta conducendo un’operazione mirata. Lo ha dichiarato portavoce delle forze militari di Israele, Richard Hecht, nella puntata di “Porta a porta” in onda questa sera. “Alcune informazioni ci hanno riferito che Hamas nasconde materiale all’interno dell’ospedale, ha detto il portavoce, spiegando di “non poter scendere nel dettaglio”. “Siamo intervenuti in maniera chirurgica con le forze speciali per neutralizzare e intervenire su queste capacità e infrastrutture”, ha proseguito Hecht. Rispondendo a una domanda relativa a un possibile accordo sul cessate il fuoco e lo scambio di alcuni prigionieri, il portavoce militare ha precisato: “Le iniziative diplomatiche sono gestite dai nostri leader politici. Noi ci concentriamo principalmente sulla nostra attività contro Hamas a Gaza City”.(Res)