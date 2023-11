Colombia: economia torna in rosso dopo tre anni, in terzo trimestre -0,3 per cento del pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023, il prodotto interno lordo della Colombia è calato dello 0,3 per cento su anno, primo dato in negativo dalla fine del 2020. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Dane) segnalando che dall'inizio dell'anno l'economia ha accumulato una crescita dell'1 per cento sul 2022. Il comparto che più di ogni altro incide sul calo è quello della manifattura, con una contrazione del 6,2 per cento e una riduzione dello 0,8 per cento sul totale del pil. Al secondo posto il settore edile con un calo dell'8 per cento, pari allo 0,4 per cento della produzione totale. (Mec)