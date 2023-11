Ue: economia europea rallenta ma non decresce, Germania in recessione, Italia cresce più lentamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In mezzo, i rischi relativi ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, che potrebbero accrescere l'incertezza dei mercati e offuscare le prospettive di crescita. Le stime economiche rivedono quindi al ribasso il Pil dell'eurozona, che dovrebbe crescere dello 0,6 per cento nel 2023, per poi aumentare dell'1,2 per cento nel 2024 e dell'1,6 per cento nel 2025. Per quanto riguarda l'Ue, i dati prevedono una crescita allo 0,6 per cento nel 2023, all'1,3 per cento nel 2024 e all'1,7 per cento nel 2025. Non molto più rosea la previsione di crescita del Pil italiano, che la Commissione europea stima allo 0,7 per cento nel 2023, lo 0,1 per cento in meno di quanto previsto a settembre nelle previsioni economiche estive. I dati per l'Italia prevedono poi un'accelerazione allo 0,9 per cento nel 2024 (0,8 nelle previsioni estive) e all'1,2 per cento nel 2025, grazie anche all'influenza degli investimenti trainati dal Pnrr. Fra le economie europee, quella italiana rimane quindi indietro nelle previsioni di crescita. Secondo le previsioni dell'esecutivo Ue, la Spagna crescerà all'1,7 per cento nel 2024 (2 per cento nel 2025), la Francia all'1,2 per cento (1,4 nel 2025) e i Paesi Bassi dell'1,1 per cento (1,7 nel 2025). Peggio di noi la Germania, per cui viene confermata la contrazione dello 0,3 percento nel corso di quest'anno, una ripresa prevista allo 0,8 per cento nel 2024 e all'1,2 per cento nel 2025.