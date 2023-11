Ue: economia europea rallenta ma non decresce, Germania in recessione, Italia cresce più lentamente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa economica italiana si è arrestata nel secondo trimestre del 2023, con il Pil reale che si è contratto dello 0,4 per cento e che è rimasto in stagnazione nel terzo trimestre", si legge nel rapporto pubblicato dalla Commissione europea. "Tuttavia, si prevede che riprenda a crescere a partire dal quarto trimestre dell'anno, portando a una crescita annua prevista dello 0,7 per cento nel 2023, soprattutto grazie al riporto positivo dal 2022 e il primo quarto del 2023". In fase discendente invece l'inflazione, prevista in eurozona al 5,6 per cento per il 2023, al 3,2 per cento nel 2024 e al 2,2 per cento nel 2025. Dati peggiori nella media Ue, con un 6,5 per cento previsto nel corso di quest'anno, seguito dal 3,5 per cento e dal 2,4 per cento del successivo biennio. L'Italia dovrebbe assestarsi al 6,1 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,3 nel 2025. Fra le economie maggiori, nel 2024 la Germania dovrebbe attestarsi al 3,1 per cento, la Spagna al 3,4 per cento, la Francia al 3 per cento e i Paesi Bassi al 3,7 per cento. Il calo costante dell'inflazione italiana, si legge nel rapporto della Commissione Ue, dovrebbe essere spinto dalla costante discesa dei prezzi dell'energia, mentre il tasso d'inflazione, al netto dell'energia e dei generi alimentari, dovrebbe diminuire più lentamente. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione prevede poi un calo del deficit nel corso del 2023, che dovrebbe attestarsi al 5,3 per cento del Pil (dall'8 per cento del 2022), sostenuto da un calo della spesa per interessi, legato all'impatto della minore inflazione sulle obbligazioni indicizzate e da una crescita annua prevista dello 0,5 per cento della spesa primaria. (segue) (Beb)