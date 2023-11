Ue: economia europea rallenta ma non decresce, Germania in recessione, Italia cresce più lentamente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza ad una riduzione dovrebbe poi continuare anche nel 2024 e nel 2025, quando sono previste percentuali del 4,4 per cento e del 4,3 per cento. Diverso il discorso per il rapporto debito-Pil, che dovrebbe attestarsi al 139,8 per cento nel 2023, continuando nella traiettoria discendente degli ultimi 4 anni (dal 154,9 per cento del 2020 al 141,7 per cento del 2022), per poi tornare a aumentare al 140,6 per cento nel 2024 e al 140,9 per cento nel 2025. Infine, la questione della disoccupazione, che in Italia viene prevista al 7,6 per cento nel 2023, in calo rispetto all'8,1 per cento registrato nel 2022, per continuare la discesa al 7,4 per cento nel 2024 e al 7,3 per cento nel 2025. Il tasso di disoccupazione, specifica però Bruxelles, "dovrebbe continuare a scendere nell'orizzonte di previsione, anche grazie anche al previsto calo della popolazione in età lavorativa, e nonostante l'aumento del tasso di partecipazione". Il mercato del lavoro europeo, secondo le previsioni dell'esecutivo Ue, dovrebbe rimanere resiliente, facendo registrare dati di disoccupazione stabili sia nel 2023 che nel 2024. "Sebbene i dati più recenti delle indagini indichino un certo raffreddamento e alcuni Stati membri abbiano registrato un'impennata della disoccupazione, il mercato del lavoro è destinato a rimanere resistente nell'arco delle previsioni", si legge in una nota della Commissione europea. La crescita dell'occupazione nell'Ue è prevista all'1 per cento quest'anno, prima di scendere allo 0,4 per nel 2024 e nel 2025. (segue) (Beb)