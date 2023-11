Ue: economia europea rallenta ma non decresce, Germania in recessione, Italia cresce più lentamente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione dovrebbe invece rimanere sostanzialmente stabile, al 6 per cento, nel 2023 e nel 2024, per poi scendere al 5,9 per cento nel 2025. Il quadro delineato oggi dalla Commissione europea, insomma, non è particolarmente positivo per l'economia dell'Ue, e non prevede notizie migliori per l'Italia. Se è vero che la previsione di crescita per quest'anno è migliore di molti Stati Ue, in linea con i Paesi Bassi, migliore della Germania e poco inferiore alla Francia, per i prossimi due anni viene previsto un rimbalzo positivo che ci posiziona agli ultimi posti per crescita del Pil, davanti solo alla Germania, Svezia e Finlandia nel 2024, e all'ultimo posto nel 2025 assieme a Berlino. Inoltre, la traiettoria di riduzione del debito sembra arrestarsi per quanto riguarda il nostro Paese, con un ritorno all'aumento rispetto al Pil nel 2024 e 2025. In un anno difficile per l'economia europea, l'Italia ha comunque evitato la recessione nel 2023, come specificato in un punto stampa dal commissario europeo Paolo Gentiloni. "C'è un'evidente rallentamento dell'economia e, in questo quadro, anche dell'economia italiana, che tuttavia non è in recessione a differenza di altri Paesi europei", ha detto. (segue) (Beb)