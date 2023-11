Ue: economia europea rallenta ma non decresce, Germania in recessione, Italia cresce più lentamente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida, secondo Gentiloni, "è quella di utilizzare le opportunità che abbiamo per portare a un livello di crescita più elevata sia all'economia europea che quella Italiana, già a partire dall'anno prossimo". Per questo, ha sottolineato, ci sono due opportunità positive. "La prima è che abbiamo un mercato del lavoro in buone condizioni, con bassi livelli di disoccupazione. E la seconda è che l'inflazione sta scendendo, e che quindi questo avrà delle conseguenze nel medio termine positive, anche sul finanziamento delle imprese e sui costi per i consumatori e per le famiglie", ha aggiunto. Un'occasione, quindi, per rilanciare la crescita. Per farlo, in Italia, "è molto importante sviluppare gli obiettivi e i programmi di riforma e di investimento del Pnrr, che nelle nostre valutazioni sono una parte significativa di questa sia pur limitata crescita, che potenzialmente abbiamo", ha proseguito Gentiloni. "Utilizzando i nostri modelli abbiamo calcolato un impatto potenziale di 0,5 per cento di crescita all'anno proveniente dagli investimenti del Pnrr. Sembra poco, ma guardando alle cifre complessive vediamo che è molto significativo", ha specificato il commissario europeo. "Inoltre, guardando le diverse tappe di attuazione italiane, il maggiore investimento è previsto nel periodo dal 2024 al 2026", ha concluso. (Beb)