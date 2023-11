Medio Oriente: portavoce militare Israele, Hamas utilizza ospedale come macchina da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas utilizza l’ospedale di Al Shifa, a Gaza City, come una macchina da guerra. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze militari di Israele, Richard Hecht, nella puntata di “Porta a porta” in onda questa sera. “Abbiamo compiuto delle iniziative per spostare la popolazione dall'ospedale, creato dei corridoi di sicurezza, offerto carburante e incubatrici”, ha detto il portavoce, sottolineando che Israele “non ha preso di mira l’ospedale né la popolazione, ma Hamas”. “Non intendiamo assumere il controllo dell'ospedale, ci sono ancora dei pazienti, ci sono dei medici, c'è del personale infermieristico, anche nel dipartimento di maternità”, ha proseguito Hecht, spiegando che all’arrivo dei militari nei pressi dell’ospedale “si sono verificate delle sparatorie”. “Prima di condurre la nostra operazione militare abbiamo aperto dei corridoi umanitari, esaminato la situazione dall'alto e cercato di evacuare la popolazione”, ha spiegato il portavoce, ricordando che “Hamas non ha accettato il carburante quando gli è stato offerto”.(Res)