Spagna: Sanchez, i popolari hanno dato a Vox un posto in 5 regioni e 135 Comuni

- Il Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo "ha dato all'estrema destra Vox un posto in 5 governi regionali e 135 consigli comunali, permettendo loro di influenzare la vita di uno spagnolo su quattro". Lo ha detto il premier uscente e candidato alla presidenza del governo, Pedro Sanchez, replicando all'intervento del leader popolare al Congresso dei deputati durante il dibattito d'investitura. "Lei è il leader del Pp che sfila confuso con l'ultradestra in cortei in cui si cantano slogan di odio", ha detto Sanchez rivolgendosi al presidente della formazione conservatrice. "Noi proponiamo di andare verso l'universalizzazione dell'istruzione pubblica gratuita per i bambini da 0 a 3 anni, e voi eliminate le mense scolastiche gratuite, come avete fatto in Estremadura", ha evidenziato Sanchez riferendosi alla giunta regionale in cui i due partiti governano insieme. "Noi proponiamo un grande patto di Stato per la comunità Lgtbi e voi smantellate i loro diritti e le loro libertà, per esempio qui, nella Comunità di Madrid. Questa è la grande differenza, progresso contro regresso, e questo è ciò che decideremo nella sessione di investitura di oggi e domani", ha proseguito il capo dell'esecutivo uscente. (Spm)