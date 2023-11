Spagna: arrestato l'imam della moschea di Badajoz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha arrestato oggi l'imam della moschea di Badajoz, in Estremadura, Adel Najjar. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", durante l'operazione, coordinata da Madrid, sono state fatte varie perquisizioni nella moschea e nell'abitazione dell'imam. Le ricerche si sono protratte per diverse ore. Non sono state rese note, al momento, le ragioni dell'arresto. Il detenuto è trattenuto nelle celle del commissariato di Badajoz ed è stata disposta un'indagine segretata della polizia. (Spm)