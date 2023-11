© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicinanza e solidarietà a Licia per le gravi minacce ricevute. Non saranno certo questi gesti vili a spaventare chi lavora con dedizione per il bene del Paese". Lo scrive in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.(Com)