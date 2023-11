Napoli: ambasciatore Kazakistan, portare in nostro paese il saper fare dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakistan “è in una nuova fase del suo sviluppo”, per questa ragione “siamo interessati alla migliore esperienza italiana”, convinti di poter “sviluppare collaborazione in altri settori” non ancora esplorati. E’ quanto ha sottolineato l'ambasciatore del Kazakhstan in Italia Yerbolat Sembayev nel corso del suo intervento alla tavola rotonda “Le opportunità per le imprese del Mezzogiorno” tenutasi stamattina nella sede dell’Unione industriali di Napoli. L’ambasciatore Sembayev ha spiegato che per favorire gli insediamenti produttivi il Kazakistan interverrà anche sul piano fiscale, con misure vantaggiose per le imprese: “Gli imprenditori saranno esenti dal pagamento per i primi tre anni”. Inoltre l’ambasciatore ha annunciato la volontà di “preparare le infrastrutture via mare” per aumentare la capacità di movimenti da e verso il Kazakistan. “Abbiamo molto lavoro davanti e siamo pronti a collaborare con autorità italiane. Noi vogliamo portare il saper fare italiano in Kazakistan”, ha concluso.(Ren)