Inps: nel 2022 3,7 milioni di lavoratori pubblici, 39,7 per cento nella scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il numero di lavoratori pubblici con almeno una giornata retribuita nell’anno è stato di 3.705.329, con una retribuzione media di 34.153 euro e una media di 278 giornate retribuite. Lo riferisce una nota dell’Inps. La scuola assomma il 39,7 per cento dei lavoratori, seguita dal Servizio sanitario con il 20 per cento, dalle Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) con il 15,2 per cento e dalle Forze armate, Corpi di polizia e Vigili del Fuoco con il 14 per cento. I lavoratori pubblici con contratto a tempo indeterminato nel 2022 sono stati 3.065.709, circa l’82,7 per cento del totale, con una retribuzione media annua di euro 38.083 e 299 giornate medie retribuite. Il 77,9 per cento dei lavoratori pubblici ha un’età uguale o maggiore di 40 anni. Nel complesso, le lavoratrici superano i maschi con un’incidenza di oltre il 60 per cento in tutte le classi di età, tranne in quelle fino a 19 anni e 20-24 anni, nelle quali la distribuzione per genere è quasi paritaria (rispettivamente, 58 per cento e 53 per cento i maschi, 42 per cento e 47 per cento le femmine). La retribuzione media annua nel 2022, pari a 34.153 euro nel complesso, risulta molto differenziata sia per età sia per genere. In particolare, aumenta al crescere dell’età fino a stabilizzarsi dai 55 anni in poi ed è costantemente più alta per il genere maschile (40.157 euro contro 30.262 euro per le donne nel totale). Nel 2022, il 23,9 per cento dei dipendenti pubblici lavora nelle regioni nel Centro; seguono le regioni del Nord-ovest con il 22,8 per cento, il Sud con il 21,8 per cento, il Nord-est con il 20 per cento e le Isole con l’11,4 per cento. Le retribuzioni medie nel 2022 presentano i valori più bassi nelle due ripartizioni del Nord: rispettivamente 33.025 euro nel Nord-ovest e 33.000 nel Nord-est. Il valore più alto si registra al Centro, con 35.804 euro. (Com)