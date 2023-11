Turismo: Rosso (FI), guide valorizzano Italia, bene standard nazionale per professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il ddl sulla disciplina della professione di guida turistica creiamo oggi una professione assolutamente necessaria per contribuire ulteriormente a valorizzare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e storico che non ha pari nel mondo e che molti Paesi ci invidiano. Per questi motivi annuncio il voto favorevole di Forza Italia". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso intervenuto in Aula in dichiarazione di voto sul ddl 'Disciplina della professione di guida turistica. "In Italia la professione di guida turistica riguarda circa 17mila persone – ha aggiunto -. Professionisti preparati, che conoscono la storia e i luoghi d'arte italiani attorno ai quali ruota il turismo. Il nostro Pil è sostenuto per circa 100 miliardi all'anno dal settore turistico oltre ad altri 160 miliardi di produzione dei settori ad esso direttamente collegati. Questo ddl definisce un unico standard nazionale per le guide turistiche, con una qualifica che vale da Torino a Taormina, ponendosi al di sopra delle disposizioni regionali. Tra le misure previste, un esame di abilitazione, corsi di specializzazione e aggiornamento, la creazione di una piattaforma con un elenco nazionale di professionisti. Alle guide sarà inoltre rilasciato un apposito tesserino dal Ministero del Turismo, che contribuirà a marginalizzare gli abusivi. Tali misure contribuiranno ad uniformare verso l'alto lo standard qualitativo di questi professionisti, che grazie al loro contributo valorizzano il biglietto da visita dell'Italia, rappresentato da chi trascorre qui una vacanza e rientra entusiasta nel proprio Paese", ha concluso. (Rin)