Medio Oriente: Casa Bianca, presenza di Hamas ad Al Shifa viola il diritto bellico

- Le autorità israeliane hanno “tutto il diritto” di chiedere ad Hamas di arrendersi e abbandonare gli ospedali che utilizza come postazioni di comando nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La presenza di Hamas all’interno dell’ospedale di Al Shifa rappresenta una violazione del diritto bellico, che i terroristi hanno commesso in maniera deliberata”, ha detto. (Was)