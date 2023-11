Lombardia: Rosati (AVS), grave rottura istituzionale se giunta non tenesse conto del voto su presidente Arpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "quantomeno bizzarro se la riflessione in Giunta non tenesse in considerazione nel dovuto modo l’esito del voto espresso in Consiglio regionale. Rappresenterebbe una rottura istituzionale politicamente molto grave". Lo afferma il Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati sottolineando di non essere "abituato a chiedere le dimissioni, ma ho votato convintamente questa mozione anche perché, a fronte di una giunta che dice di essere sensibile sull'ambiente, non potevamo avere una Presidente dell'Arpa che si dimostrasse incompatibile con l'indirizzo dato da Regione Lombardia". (Com)