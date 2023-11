Milano: Rocca (Fd'I), eco-vandali che hanno imbarattato l'Arco della Pace paghino i danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eco-vandali di ultima generazione che oggi hanno imbrattato l'Arco della Pace con vernice colorata "devono pagare i danni fino all'ultimo centesimo". Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale di Milano di Fratelli d'Italia Francesco Rocca. "Non è possibile che - continua - non solo non vengano condannati dalla Giunta Sala, ma che ci sia qualcuno all'interno della stessa che continua a cercare di giustificare questi vili atti". "Non si tratta di attivisti ed ecologisti, ma di vandali che deturpano il patrimonio culturale e artistico della nostra città", conclude Rocca. (Com)